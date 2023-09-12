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00:35, 13 сентября 2023Спорт

Эксперт ответила на вопрос о допустимости употребления алкоголя после тренировки

Фитнес-эксперт Юркова советует не употреблять алкоголь за день до тренировки

Фото: Gonzalo Remy / Unsplash

Фитнес-эксперт Анастасия Юркова ответила на вопрос о допустимости употребления алкоголя после тренировки. Ее слова приводит «Секрет фирмы».

Специалист рассказала, что сочетать спорт и спиртные напитки можно только случае, если основная цель занятий — поддержание нормальной физической формы без задачи показать сверхрезультаты. «Не стоит употреблять алкоголь, если у вас завтра тренировка, — это может привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы», — заявила Юркова. Она добавила, что также стоит отказаться от крепких напитков на следующий день после нагрузок, поскольку организму в этот период требуется полноценное восстановление.

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Эксперт также назвала наименее вредящие виды напитков. «Безусловным лидером всех списков самых безвредных, правильных и тому подобных списков является сухое красное вино», — заявила она. Отмечается, что употребление любого вида алкоголя приводит к задержке жидкости, возникновению отеков, а также нарушению восстановительных процессов.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала факторы набора лишнего веса. Эксперт заявила, что обычно на это влияют неправильное питание, малоподвижный образ, гормональные изменения, стресс, а также генетические факторы, состояние опорно-двигательного-аппарата и изменение осанки.

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    Андрей Стрельцов
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