Эксперт ответила на вопрос о допустимости употребления алкоголя после тренировки

Фитнес-эксперт Юркова советует не употреблять алкоголь за день до тренировки

Фитнес-эксперт Анастасия Юркова ответила на вопрос о допустимости употребления алкоголя после тренировки. Ее слова приводит «Секрет фирмы».

Специалист рассказала, что сочетать спорт и спиртные напитки можно только случае, если основная цель занятий — поддержание нормальной физической формы без задачи показать сверхрезультаты. «Не стоит употреблять алкоголь, если у вас завтра тренировка, — это может привести к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы», — заявила Юркова. Она добавила, что также стоит отказаться от крепких напитков на следующий день после нагрузок, поскольку организму в этот период требуется полноценное восстановление.

Эксперт также назвала наименее вредящие виды напитков. «Безусловным лидером всех списков самых безвредных, правильных и тому подобных списков является сухое красное вино», — заявила она. Отмечается, что употребление любого вида алкоголя приводит к задержке жидкости, возникновению отеков, а также нарушению восстановительных процессов.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала факторы набора лишнего веса. Эксперт заявила, что обычно на это влияют неправильное питание, малоподвижный образ, гормональные изменения, стресс, а также генетические факторы, состояние опорно-двигательного-аппарата и изменение осанки.