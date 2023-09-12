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15:05, 12 сентября 2023Ценности

Блогерша сделала популярную укладку и лишилась части волос

Кадр: @mollycooperx

Блогерша Молли Купер решила сделать популярную укладку с помощью фена и рассказала о неожиданных последствиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом mollycooperx сообщила, что решила высушить волосы круглой расческой, которая обеспечивает прикорневой объем. По ее словам, во время манипуляции она обернула брашинг вокруг прядей, вследствие чего он застрял в локонах. «Моя голова буквально приклеена к этой щетке, что мне делать, если в моих волосах узел, помогите мне», — посетовала она.

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В еще одном ролике юзерша заявила, что попыталась намочить волосы и вытащить расческу, однако ей снова это не удалось. «Сейчас три часа ночи, я старалась изо всех сил и отрезала часть волос. Но половину из них я уже потеряла», — высказалась Купер. В заключение девушка призналась, что на следующее утро пошла к соседке, которая смогла плоскогубцами удалить щетку.

Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под постом. «Вот почему я никогда больше не буду использовать эти щетки, я уже ими травмирована», «Мне кажется, что каждая девушка проходила это», «О боже, бедняжка», — написали они.

В июле жительница Шотландии Шона Хиггинс нарастила волосы и облысела. По словам девушки, после проведения процедуры искусственные пряди стали отпадать вместе с натуральными. Помимо этого, в течение следующих нескольких недель кожа головы Хиггинс покрылась волдырями и ранами.

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    Екатерина Ештокина
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