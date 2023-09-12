«Самого жестокого преступника Британии» впервые за 50 лет посетила в тюрьме жена

Mirror: знаменитый преступник Бронсон решил снова жениться на бывшей супруге

Знаменитого преступника Чарльза Артура Сальвадора, известного как Чарльз Бронсон, отбывающего пожизненное заключение, впервые за 50 лет посетила возлюбленная. Об этом сообщает Daily Mirror.

В тюрьму к Бронсону, которого СМИ окрестили «самым жестоким преступником Британии», пришла его бывшая жена — 71-летняя Айрин Данро. Они познакомились еще в юношестве, поженились в 1971 году, а вскоре у них родился сын. В 1974 году Бронсон попал в тюрьму и с тех пор находится в заключении, не считая небольшого периода в конце 1980-х. Данро развелась с ним в 1976-м. С тех пор бывшие супруги продолжали общаться на расстоянии, но лично не встречались.

Сейчас Данро утверждает, что 70-летний преступник решил восстановить романтические отношения и снова сделать ей предложение. По словам Данро, Бронсон назвал ее своей единственной любовью и даже поговаривает о том, чтобы купить ей кольцо к Рождеству. «Похоже, он действительно хочет чего-то большего, чем дружба. На самом деле я даже не думала об этом, потому что у меня голова занята другим. Я хочу для начала вытащить его оттуда», — заявила его бывшая супруга в эксклюзивном интервью изданию.

Чарльз Артур Сальвадор, урожденный Майкл Гордон Петерсон, родился в 1952 году. Он впервые попал в тюрьму в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Тогда преступник получил семилетний срок, который несколько раз продлевался из-за нападений на сотрудников тюрьмы и сокамерников. Сальвадор десять раз брал заложников в пределах тюремных стен. От его действий пострадали 20 тюремщиков, из-за чего он прославился как самый жестокий заключенный в Великобритании.

Прозвище «Чарльз Бронсон» Сальвадор взял в честь знаменитого американского актера во время краткого пребывания на свободе в 1986 году, когда пытался сделать карьеру в кулачных боях. Позже он снова попал за решетку за ограбление. В 1999-м Сальвадора приговорили к пожизненному заключению за захват в заложники тюремного учителя рисования.

В конце марта суд в очередной раз отказался выпустить Бронсона по УДО. За день до этого решения он направил в редакцию Sky News обращение, в котором заявил, что любит людей и не представляет угрозы для общества.