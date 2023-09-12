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19:34, 12 сентября 2023Из жизни

«Самого жестокого преступника Британии» впервые за 50 лет посетила в тюрьме жена

Mirror: знаменитый преступник Бронсон решил снова жениться на бывшей супруге

Фото: Andrew Mccaren / Globallookpress.com

Знаменитого преступника Чарльза Артура Сальвадора, известного как Чарльз Бронсон, отбывающего пожизненное заключение, впервые за 50 лет посетила возлюбленная. Об этом сообщает Daily Mirror.

В тюрьму к Бронсону, которого СМИ окрестили «самым жестоким преступником Британии», пришла его бывшая жена — 71-летняя Айрин Данро. Они познакомились еще в юношестве, поженились в 1971 году, а вскоре у них родился сын. В 1974 году Бронсон попал в тюрьму и с тех пор находится в заключении, не считая небольшого периода в конце 1980-х. Данро развелась с ним в 1976-м. С тех пор бывшие супруги продолжали общаться на расстоянии, но лично не встречались.

Сейчас Данро утверждает, что 70-летний преступник решил восстановить романтические отношения и снова сделать ей предложение. По словам Данро, Бронсон назвал ее своей единственной любовью и даже поговаривает о том, чтобы купить ей кольцо к Рождеству. «Похоже, он действительно хочет чего-то большего, чем дружба. На самом деле я даже не думала об этом, потому что у меня голова занята другим. Я хочу для начала вытащить его оттуда», — заявила его бывшая супруга в эксклюзивном интервью изданию.

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Чарльз Артур Сальвадор, урожденный Майкл Гордон Петерсон, родился в 1952 году. Он впервые попал в тюрьму в 1974 году за вооруженное ограбление почтового отделения. Тогда преступник получил семилетний срок, который несколько раз продлевался из-за нападений на сотрудников тюрьмы и сокамерников. Сальвадор десять раз брал заложников в пределах тюремных стен. От его действий пострадали 20 тюремщиков, из-за чего он прославился как самый жестокий заключенный в Великобритании.

Прозвище «Чарльз Бронсон» Сальвадор взял в честь знаменитого американского актера во время краткого пребывания на свободе в 1986 году, когда пытался сделать карьеру в кулачных боях. Позже он снова попал за решетку за ограбление. В 1999-м Сальвадора приговорили к пожизненному заключению за захват в заложники тюремного учителя рисования.

В конце марта суд в очередной раз отказался выпустить Бронсона по УДО. За день до этого решения он направил в редакцию Sky News обращение, в котором заявил, что любит людей и не представляет угрозы для общества.

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    Никита Савин
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