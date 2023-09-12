Путин ответил на вопрос о доверии «британскому ученому» Чубайсу

Путин о статье Чубайса: если ученые занимаются дурачеством, то это квазиученые

Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет ученым вне зависимости от их национальной принадлежности, но если они занимаются дурачеством, то это уже квазиученые. Таким образом глава государства ответил на вопрос модератора Восточного экономического форума (ВЭФ) о статье бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса, представившегося британским исследователем. Трансляция пленарной сессии ведется в Telegram-канале Кремля.

Говоря о квазиученых Путин заявил, что развлекать публику тоже не плохо. «Пускай подурачатся, хотя можно в цирк сходить и в цирке что-то посмотреть», — сказал президент.

Комментируя отъезд Чубайса, глава государства заявил, что «он удрал». По мнению Путина, действия бывшего российского ученого могут быть связаны с неудачами в работе в «Роснано», так как там образовалась «огромная финансовая дыра».

Ранее покинувший Россию Чубайс опубликовал в журнале «Вопросы экономики» статью «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт». В разделе информации об авторе он представлен как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго».