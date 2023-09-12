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14:13, 12 сентября 2023Экономика

Россиянам рассказали о подешевевших из-за санкций крабах

РБК: крабы из-за санкций стали стоить дешевле раков, но россияне их не покупают

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Краб-стригун на фоне санкций подешевел в России до 500-600 рублей, но спроса на него нет из-за отсутствия культуры потребления, которую невозможно «создать бегом». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ивана Михнова, президента группы «Антей», одного из крупнейших в стране крабодобытчиков.

Он рассказал, что крабов не покупают, несмотря на то, что они хорошего качества и обходятся потребителям дешевле раков. «Сегодня Россия могла бы есть очень дешевого и нормального краба», — посетовал бизнесмен.

Как напомнили журналисты, до 2022 года одним из основных покупателей крабов у российских производителей были США. Экспорт продукции, попадавшей на американский рынок в том числе через третьи государства, например Нидерланды, был остановлен из-за санкций. Если прежде при вылове краба примерно в 95-96 тысяч тонн на экспорт уходили около 75 тысяч, то в 2022-м за рубеж направили только 59 тысяч, следует из статистики Росрыболовства.

После введения санкций компании, занимающиеся добычей крабов в России, оказались в сложной ситуации в том числе из-за изношенной инфраструктуры, мешающей экспорту в Китай. Отмечалось, что в стране требования к качеству продукции выше, и выполнить их значительно сложнее. В частности, спросом там пользуются живые крабы.

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    Дмитрий Воронин
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