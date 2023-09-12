В Киеве возбудили дело против забросавшего яйцами посольство России журналиста

СБУ возбудила дело против забросавшего яйцами посольство РФ журналиста Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом), забросавшего яйцами посольство России в Таллине. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

Журналист заявил, что после пересечения границы Украины было дано распоряжение задержать его и направить в Лукьяновское СИЗО. По его словам, ему неизвестно, на каких основаниях возбудили уголовное дело. Однако Бабченко предположил, что это может быть связано с оскорблениями президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что журналист не появлялся в республике четыре года. Издание напомнило, что в 2018 году СБУ инсценировала ликвидацию Бабченко для задержания организатора преступления. В то время журналист активно сотрудничал с ведомством, подчеркивает Klymenko Time.

Ранее забросавшего яйцами посольство России в Таллине Бабченко оштрафовали на 100 евро. Он рассказал, что заплатит штраф, так как проживает в Эстонии и уважает законы страны. О задержании мужчины 1977 года рождения, который забросал яйцами посольство, стало известно 30 июля.