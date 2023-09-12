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15:38, 12 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве возбудили дело против забросавшего яйцами посольство России журналиста

СБУ возбудила дело против забросавшего яйцами посольство РФ журналиста Бабченко

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом), забросавшего яйцами посольство России в Таллине. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

Журналист заявил, что после пересечения границы Украины было дано распоряжение задержать его и направить в Лукьяновское СИЗО. По его словам, ему неизвестно, на каких основаниях возбудили уголовное дело. Однако Бабченко предположил, что это может быть связано с оскорблениями президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что журналист не появлялся в республике четыре года. Издание напомнило, что в 2018 году СБУ инсценировала ликвидацию Бабченко для задержания организатора преступления. В то время журналист активно сотрудничал с ведомством, подчеркивает Klymenko Time.

Ранее забросавшего яйцами посольство России в Таллине Бабченко оштрафовали на 100 евро. Он рассказал, что заплатит штраф, так как проживает в Эстонии и уважает законы страны. О задержании мужчины 1977 года рождения, который забросал яйцами посольство, стало известно 30 июля.

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    Кристина Есикова
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