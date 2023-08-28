Забросавшего яйцами посольство России в Таллине журналиста Бабченко оштрафовали

Журналиста Бабченко, забросавшего яйцами посольство РФ в Таллине, оштрафовали

Журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом), забросавшего яйцами посольство России в Таллине, оштрафовали на 100 евро. Об этом он рассказал порталу государственного телерадиовещания ERR.

«Сегодня мне выписали штраф — 100 евро. Итого все это дело мне обошлось в 140 евро, потому что я купил четыре яйца по десять евро за штуку», — заявил Бабченко.

Журналист добавил, что заплатит штраф, поскольку проживает в Эстонии и уважает законы страны.

Ранее стало известно, что вечером 30 июля мужчина 1977 года рождения забросал яйцами российское посольство в Эстонии. Позднее портал Delfi сообщил о задержании Бабченко, в отношении него возбудили уголовное дело.

31 июля посольство России в Эстонии подтвердило причастность журналиста к акту вандализма.

