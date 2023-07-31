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17:36, 31 июля 2023Бывший СССР

Посольство России в Эстонии подтвердило причастность Бабченко к акту вандализма

Российское посольство в Эстонии: акт вандализма совершил Аркадий Бабченко

Фото: @babchenkoa / Globallookpress.com

Российское посольство в Эстонии официально подтвердило, что к акту вандализма, совершенному 30 июля, причастен бывший российский журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипломатического представительства.

«Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин РФ Аркадий Бабченко», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что вечером 30 июля мужчина 1977 года рождения забросал яйцами российское посольство в Эстонии. Позднее портал Delfi сообщил о задержании Бабченко, в отношении него возбудили уголовное дело.

В апреле текущего года Министерство юстиции России внесло журналиста Аркадия Бабченко в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, Бабченко собирал средства в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

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    Александр Слабиев
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