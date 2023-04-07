Журналиста Бабченко признали иноагентом

Минюст России внес журналиста Аркадия Бабченко в реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло журналиста Аркадия Бабченко в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, Бабченко собирал средства в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Отмечается, что на данный момент журналист проживает за пределами России.

Кроме того, в список включено общество с ограниченной ответственностью «Хроникер». «В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона», — говорится в сообщении.

31 марта Минюст России включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело!», музыканта Максима Покровского, политика Сергея Бойко, журналиста Георгия Чентемирова, проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», а также объединение «Настоящая Россия».