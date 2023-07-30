Посольство России в Таллине забросали яйцами

Мужчина забросал яйцами стену здания посольства России в Таллине

Мужчина забросал яйцами стену здания посольства России в Таллине. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского департамента полиции и погранохраны, передает РИА Новости.

Полиция задержала правонарушителя, им оказался мужчина 1977 года рождения. Против задержанного возбуждено уголовное дело. Другие подробности произошедшего не разглашаются.

25 марта прошлого здание посольства России в Таллине облили краской неизвестные. Сотрудники посольства расценили случившееся как акт вандализма. Пострадала табличка на входе в учреждение и часть исторического фасада.

До этого неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту. Дипломаты сочли это надругательством над государственным символом.