Забросавший яйцами российское посольство в Эстонии оказался журналистом Бабченко

Delfi: забросавший яйцами посольство РФ в Таллине оказался журналистом Бабченко

Эстонские полицейские задержали бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.

По данным издания, мужчина 1977 года забросал яйцами стену посольства Российской Федерации в Таллине. Он был задержан на месте, против него возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером в воскресенье 30 июля. Другие подробности произошедшего не разглашаются.

В апреле текущего года Министерство юстиции России внесло журналиста Аркадия Бабченко в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, Бабченко собирал средства в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».