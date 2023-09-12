Путин оценил возможность деприватизации в России

Путин: никакой деприватизации в России не намечается

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) оценил возможность деприватизации предприятий в России, его слова приводит ТАСС.

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Это я вам могу точно сказать», — заверил президент.

Путин рассказал, что в данный момент российская прокуратура активно работает по отдельным направлениям и компаниям и в конкретных случаях «правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике». Однако это никак не связано с какими-либо решениями по поводу деприватизации, подчеркнул он.

Ранее в рамках ВЭФ президент заявил, что Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку до 12 процентов. По его словам, регулятор принял правильное решение и сделал это своевременно, так как повышение ставки повлияло на снижение инфляционных рисков. Президент также отметил, что текущее значение ставки сдерживает кредитование экономики, однако в целом оно сейчас находится на достаточно высоком уровне.