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09:38, 12 сентября 2023Наука и техника

Российский «Гонец» разработал компактные спутниковые терминалы

«Гонец»: разработаны компактные спутниковые терминалы для абонентов

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Российская компания «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») совместно с партнерами разработала компактные спутниковые терминалы, по своим габаритам сопоставимые с зарубежными аналогами. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Павел Черенков.

«В этом году мы в сотрудничестве с партнерской организацией разработали компактные абонентские терминалы спутниковой связи. Они подходят и для мобильных, и для стационарных абонентов. Сейчас устройства проходят испытания и сертификационные исследования», — сказал руководитель.

По его словам, ранее длина терминала уменьшилась вдвое, а толщина — в три раза. «Помимо этого, существенное развитие получила интерфейсная часть, что также делает его более удобным для самых различных инсталляций», — уточнил Черенков.

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По его словам, новые терминалы разработаны с учетом полного отказа от санкционных комплектующих.

Ранее Черенков сообщил, что компания «Гонец», располагающая низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи, установила рекорд по продажам абонентского оборудования.

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    Иван Потапов
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