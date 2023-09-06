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17:50, 6 сентября 2023Наука и техника

Российский «Гонец» установил рекорд по продажам абонентского оборудования

Российская компания «Гонец» установила рекорд продаж абонентского оборудования

Фото: АО «Спутниковая система «Гонец»

Российская компания «Гонец», располагающая низкоорбитальной системой подвижной спутниковой связи, установила рекорд по продажам абонентского оборудования. Об со ссылкой на ее гендиректора Павла Черенкова сообщает ТАСС.

«За текущий период 2023 года наша компания уже поставила рекорд по продажам абонентского оборудования. К середине года объем продаж вдвое превысил аналогичные показатели прошлого года», — сказал руководитель.

Черенков добавил, что рост показателей «Гонца» обусловлен уходом с российского рынка зарубежных конкурентов или ограничениями их деятельности.

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В июле предприятие госкорпорации «Роскосмос» — российская компания «Решетнев» — запланировало выпускать по спутнику — «Гонец-М1» или «Скиф» — в неделю.

В мае генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что завод по серийному производству спутников построят в 2026 году.

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    Иван Потапов
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