11 квартир российского журналиста арестовали по уголовному делу

В Москве суд арестовал 11 квартир журналиста Андрея Караулова

Симоновский суд Москвы арестовал 11 квартир, принадлежащих журналисту Андрею Караулову (признан Минюстом РФ иноагентом), по новому уголовному делу о незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает BFM.

Следствие считает, что он сдавал их в аренду. Третье уголовное дело против Караулова возбудил лично начальник Управления организации дознания ГУ МВД России по Москве, полковник Павел Милованов еще 30 марта. Мосгорсуд признал законным наложение обеспечительных мер на объекты недвижимости. Он считает, что у журналиста всего 50 квартир в Москве, оформленных на его родственников, которые он нелегально сдавал в течение четырех лет через третьих лиц.

Защита заявляет, что журналист официально платил с каждой сдаваемой в аренду квартиры подоходный налог в размере 13 процентов.

1 июня сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) объединил уголовные дела Караулова о клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Причиной стала публикация непроверенных сведений. После этого в доме Караулова прошли обыски.