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16:49, 12 сентября 2023Среда обитания

Месси купил новый дом в США за миллионы долларов

Футболист Лионель Месси купил особняк в США за 10,75 миллиона долларов

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентинский футболист американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси купил себе новый дом в США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на курировавших сделку риелторов.

Особняк находится в городе Форт-Лодердейл штата Флорида, за него спортсмен отдал 10,75 миллиона долларов (чуть более миллиарда рублей). Дом площадью 975 квадратных метров располагается на набережной и имеет выход к причалу.

Внутри девять ванных комнат, восемь спален, гараж на три автомобиля и бассейн. На территории участка расположен спа-салон и фитнес-центр. По словам риелторов, налог на дом достигает 83,4 тысячи долларов в год.

Ранее в США продали бывшую квартиру знаменитого баскетболиста Майкла Джордана. Трехэтажный пентхаус расположен в Чикаго на престижной улице Лейк-Шор-драйв. Сделка проходила вне биржи, однако известно, что новый владелец отдал за объект 6,82 миллиона долларов.

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    Нина Ташевская
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