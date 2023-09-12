В ЕС выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

Венгрия и Словакия выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

Словакия и Венгрия, две страны Европейского союза (ЕС), выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины до конца текущего года. Об этом написал глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Надь встретился со своим коллегой из Словакии Йозефом Бирешем. Министры согласились, что запрет на импорт зерна должен действовать до конца года. «Брюссель молчит, но действовать надо. Мы защищаем интересы фермеров!» — написал венгерский министр сельского хозяйства.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не пустит украинское зерно на рынок, несмотря на решение Европейского союза. В свою очередь, Украина начала экспорт зерна через хорватские порты.