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20:52, 12 сентября 2023Мир

В ЕС выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

Венгрия и Словакия выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Словакия и Венгрия, две страны Европейского союза (ЕС), выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины до конца текущего года. Об этом написал глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Надь встретился со своим коллегой из Словакии Йозефом Бирешем. Министры согласились, что запрет на импорт зерна должен действовать до конца года. «Брюссель молчит, но действовать надо. Мы защищаем интересы фермеров!» — написал венгерский министр сельского хозяйства.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не пустит украинское зерно на рынок, несмотря на решение Европейского союза. В свою очередь, Украина начала экспорт зерна через хорватские порты.

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    Варвара Кошечкина
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