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19:10, 12 сентября 2023Экономика

Мировому спросу на нефть пообещали дальнейший рост

ОПЕК подтвердила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023-2024 годах

Фото: Victor Ruiz Garcia / Reuters

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в своем месячном отчете подтвердила августовский прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 и 2024 годах. Согласно оценке организации, в текущем году показатель вырастет на 2,4 миллиона баррелей в сутки, до 102,1 миллиона, а в следующем прибавит в среднем еще 2,2 барреля в день, до 104,3 миллиона.

Прогноз роста добычи на 2023 год, касающийся стран, которые не входят в ОПЕК, в сентябрьских данных составил 1,6 миллиона баррелей в сутки. В 2024 году ожидается его наращивание еще на 1,4 миллиона, до 68,8 миллиона баррелей в сутки. Как следует из материалов, запланировано, что главными драйверами продолжения роста нефтяного предложения в следующем году станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан.

При этом, согласно тому же отчету, по итогам четвертого квартала 2023 года сокращение глобальных запасов нефти может составить максимальные с 2007 года 3,3 миллиона баррелей в сутки. Такая динамика будет обусловлена продлением ограничений на добычу со стороны крупнейшего поставщика — Саудовской Аравии, снизившего показатель на миллион баррелей в сутки до конца 2023 года.

Как уверен глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, пик спроса на нефть, природный газ и уголь будет достигнут уже в текущем десятилетии. По его словам, сейчас мир находится на «пороге исторического поворотного момента», и странам необходимо подготовиться к новой эпохе.

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    Дмитрий Воронин
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