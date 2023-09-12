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12:22, 12 сентября 2023Бывший СССР

Путин оценил сотрудничество Армении и США

Путин о сотрудничестве Армении и США: не думаю, что есть какой-то разворот

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил сотрудничество Армении и США словами «не думаю, что есть какой-то разворот». Его цитирует РИА Новости.

«Я не думаю, что есть какой-то разворот. Мы видим и понимаем, что происходит», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, по какой причине начались военные учения Армении и США и произошел «разворот».

Путин также подчеркнул, что российская сторона десятилетиями предлагала варианты урегулирования конфликта между Баку и Ереваном.

Совместные учения Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023 начались 11 сентября. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    Кристина Есикова
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