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08:14, 12 сентября 2023Среда обитания

Минтранс подготовил новые запреты для владельцев электросамокатов

«Ъ»: Минтранс предложил расширить ПДД для владельцев электросамокатов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Минтранс подготовил «дорожную карту» с мероприятиями, направленными «на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ» — новые запреты и ограничения для владельцев электросамокатов уже на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Об этом пишет «Коммерсант».

В частности, предлагается установить повышенные штрафы для нарушающих правила владельцев средств индивидуальной мобильности. Сегодня максимальный штраф для нарушителей составляет 1,5 тысячи рублей. Однако в министерстве посчитали, что этого недостаточно, уточняет издание.

Помимо этого, в Минтрансе предложили дополнить ПДД термином «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятиями «обгон пешехода» (за рулем СИМ) и «опережение пешехода», а также условиями, при которых эти маневры выполнять допустимо.

Ранее для водителей электросамокатов в России предложили ввести административную и уголовную ответственность, а также присвоить каждому СИМ госномера.

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    Юлия Мискевич
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