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16:35, 12 сентября 202369-я параллель

МЧС сообщило о десятках происшествий на Севморпути за пять лет

МЧС сообщило о десятках происшествий на Северном морском пути за пять лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние годы на Северном морском пути произошли десятки чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов, его слова приводит издание «СеверПост».

«За последние пять лет уже произошли 42 чрезвычайные ситуации и, с учетом темпов освоения Арктики, риски возникновения новых ЧС увеличиваются», — заявил Мартынов в ходе сессии «Мировой транспортный северный путь» Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что увеличение объема грузооборота на Севморпути, рост экономической активности в Арктике и планы по открытию круглогодичного морского сообщения являются вызовом с точки зрения вопросов обеспечения безопасности. По этой причине в экономических прибрежных районах МЧС России создает крупные арктические аварийно-спасательные центры.

Такие центры размещены в населенных пунктах Сабетта, Диксон, Тикси и Певек. В них ведется мониторинг оперативной обстановки для повышения уровня безопасности населения труднодоступных арктических районов и предупреждения ЧС.

В апреле МЧС России провело масштабные учения «Безопасная Арктика-2023» в Мурманске. В них приняли участие свыше 3,5 тысячи специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 650 единиц техники.

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