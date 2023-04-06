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15:09, 6 апреля 202369-я параллель

В России стартовали масштабные арктические учения

Глава МЧС России Куренков открыл в Мурманске масштабные учения «Безопасная Арктика-2023»

Фото: Cassie Matias / Unsplash

В Мурманске стартовали масштабные международные учения «Безопасная Арктика-2023», которые открыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Учения продлятся с 6 по 7 апреля. В них примут участие более 3,5 тысячи специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 650 единиц техники. Им предстоит на практике решить 110 опытно-исследовательских задач. Полученные результаты будут использованы в работе по повышению безопасности в арктической зоне России.

По словам Куренкова, в ходе учений, которые охватывают девять российских субъектов, сотрудники ведомств и организаций, входящих в систему РСЧС, отработают 16 вводных с наиболее характерными для Арктики рисками. «Мы должны быть готовы оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы, которые могут возникнуть в этом регионе», — заявил он.

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Как рассказали в МЧС, в Мурманской области спасателям предстоит ликвидировать в рамках учений аварию на атомном ледоколе, отработать спасение рабочих из условно затопленных горных выработок, а также показать навыки управления средствами ликвидации аварии на электросетях. На данный момент под контролем Куренкова уже прошли учения по ликвидации пожара на вертолетной площадке ледокола, согласно легенде, ставшего причиной радиационной аварии.

Ранее производитель техники «Курганмашзавод» показал испытания гусеничных вездеходов ТМ-140 в Арктике в ходе экспедиции, организованной в рамках учений. По словам представителя предприятия, главная задача МЧС — апробировать перспективные образцы вооружения и экипировки, испытать технику в условиях автономности арктической пустыни.

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Константин Лысяков
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