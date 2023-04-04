69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
10:45, 4 апреля 202369-я параллель

Испытания гусеничных вездеходов в Арктике попали на видео

«Курганмашзавод» показал кадры испытаний гусеничных вездеходов ТМ-140 в Арктике

Испытания гусеничных вездеходов ТМ-140 в ходе арктический учений МЧС попали на видео. Кадры опубликовал производитель техники «Курганмашзавод» в своем Telegram-канале.

«Главная задача МЧС — апробировать перспективные образцы вооружения и экипировки, испытать технику в условиях автономности арктической пустыни», — сообщили представители «Курганмашзавода».

По сообщению завода, в ходе испытаний в Арктике ТМ-140 смогли вытащить из глубокого сугроба застрявшую технику весом 30 тонн.

Учения «Безопасная Арктика — 2023» проходят в течение 12 дней в марте и апреле. За это время научная экспедиция планирует преодолеть свыше 1,6 тысячи километров на территории Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Одну из крупнейших автотранспортных компаний России выставили на продажу
Россиянин выпал из окна, едва не убил проходившего школьника и попал на видео
В Москве новорожденный младенец попал в больницу с ожогами стоп
Продавщица цветов стала жертвой сексуального насилия в Подмосковье
Вершинин обсудил зерновую сделку с замглавы МИД Турции
Россиянам перечислили провоцирующие развитие рака гортани факторы
В Москве у подростка украли редкие кроссовки за 300 тысяч рублей
Стала известна причина возможного ухода Месси из ПСЖ
Российский сержант получил срок за попытку продать боеприпасы в интернете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.