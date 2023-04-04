Испытания гусеничных вездеходов в Арктике попали на видео

«Курганмашзавод» показал кадры испытаний гусеничных вездеходов ТМ-140 в Арктике

Испытания гусеничных вездеходов ТМ-140 в ходе арктический учений МЧС попали на видео. Кадры опубликовал производитель техники «Курганмашзавод» в своем Telegram-канале.

«Главная задача МЧС — апробировать перспективные образцы вооружения и экипировки, испытать технику в условиях автономности арктической пустыни», — сообщили представители «Курганмашзавода».

По сообщению завода, в ходе испытаний в Арктике ТМ-140 смогли вытащить из глубокого сугроба застрявшую технику весом 30 тонн.

Учения «Безопасная Арктика — 2023» проходят в течение 12 дней в марте и апреле. За это время научная экспедиция планирует преодолеть свыше 1,6 тысячи километров на территории Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.