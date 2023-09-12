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11:42, 12 сентября 2023Наука и техника

ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

Министр ВВС США Кендалл: ведомству комфортно работать с компанией SpaceX

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Военно-воздушным силам (ВВС) США комфортно сотрудничать с компанией SpaceX. С такой оценкой во время конференции Air Space & Cyber выступил министр ведомства Франк Кендалл. Об этом пишет SpaceNews.

Кендалл отказался комментировать сообщения о том, что глава SpaceX Илон Маск предпринимал попытки отключить спутниковую сеть Starlink над Крымом. По словам министра, компания выполняет все взятые на себя обязательства, в связи с чем в Пентагоне не столкнулись с проблемами из-за SpaceX.

«Министерство обороны полагается на юридически осуществимые и исполняемые контракты», — сказал Кендалл.

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По его оценке, компания Маска в качестве поставщика пусковых услуг является надежной, тогда как предлагаемая ею сеть Starlink все еще нова для Пентагона.

Ранее издание ArsTechnica обратило внимание на то, что что произведенный 3 сентября пуск Falcon 9 стал рекордным для ракет этого семейства.

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    Иван Потапов
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