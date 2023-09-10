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00:31, 10 сентября 2023Наука и техника

SpaceX побила рекорд по числу пусков

ArsTechnica: компания SpaceX побила рекорд по пускам ракет семейства Falcon 9

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Американская компания SpaceX побила рекорд по числу пусков ракет семейства Falcon 9. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание обратило внимание на то, что произведенный 3 сентября пуск Falcon 9 стал 62-м в 2023 году для ракет этого семейства. Между тем, в 2022-м компания произвела 61 пуск носителей Falcon 9 и Falcon Heavy, что было рекордом для того времени.

ArsTechnica со ссылкой на аналитическую компанию BryceTech пишет, что SpaceX в первой половине 2023 года доставила на околоземную орбиту около 447 тонн груза, что составляет примерно 80 процентов всей полезной нагрузки, выводимой в космос во всем мире. Издание отмечает, что почти 60 процентов этих грузов пришлись на спутники системы Starlink.

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Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что многоразовая транспортная космическая система Starship готова к очередному испытательному пуску.

В феврале 2020 года обозреватель Ars Technica Эрик Бергер написал, что российские ракеты семейства «Союз» по общему числу пусков являются «королями всех ракет», но по надежности уступают американским Falcon 9.

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    Иван Потапов
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