В США назвали самую надежную ракету в мире

Российские ракеты семейства «Союз» по общему числу пусков являются «королями всех ракет», но по надежности уступают американским Falcon 9, считает обозреватель американского издания Ars Technica Эрик Бергер.

Автор из США напомнил, что начиная с 1957 года примерно 12 модификаций носителей семейства «Союз» стартовали более 1900 раз, из которых свыше 100 — неудачно. Одними из самых надежных в мире ракет автор назвал выведенные из эксплуатации российский «Союз-У» и американский Delta II. В частности, у первой в 1983-1986 годы было подряд 100 успешных пусков. Столько же — у второй.

Между тем Бергер уверен, что по числу совершенных подряд успешных пусков американская ракета Falcon 9 уже обошла «Союз-У» и Delta II. Первая, согласно обозревателю, совершила более 110 успешных стартов подряд.

«Что кажется примечательным во всем этом, так это то, что Falcon 9 накопил этот рекорд безопасности как раз в то время, когда [американская компания] SpaceX экспериментировала и демонстрировала повторное использование», — пишет автор.

Согласно NASASpaceFlight.com, в 2021 году десять первых ступеней тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX стартовали 31 раз. Издание отмечает, что в среднем одна первая ступень ракеты использовалась 3,1 раза. Максимальное число раз, когда запускалась первая ступень, — 11. Из 31 пуска Falcon 9 на Землю первая ступень успешно возвращалась 30 раз. Время подготовки к новому пуску использованной первой ступени носителя сократилось до 27,2 дня.

Тогда же SpaceNews написало, что компания SpaceX по числу последних ежегодных пусков превосходит все страны мира, кроме Китая.