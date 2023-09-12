Тим Бертон отреагировал на бойкот Джонни Деппа в Голливуде

Тим Бертон негативно высказался о бойкоте Джонни Деппа в Голливуде

Американский режиссер Тим Бертон прокомментировал положение актера и певца Джонни Деппа в Голливуде после судебных разбирательств с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Кинематографиста цитирует The Independent.

В качестве примера режиссер привел образ разгневанных жителей деревни Франкенштейна. «Я всегда думал об обществе именно так — как о разгневанных жителях той деревни. Вы видите это все больше и больше. Это очень, очень странная человеческая динамика, та человеческая черта, которая мне совсем не нравится и которую я не совсем понимаю», — сказал Бертон.

В мае Джонни Депп заявил, что больше не чувствует потребности в Голливуде. «Чувствую ли я себя бойкотированным сейчас? Нет, совсем нет. Но я не чувствую бойкота, потому что не думаю о Голливуде. Я больше не чувствую нужды в Голливуде», — признался артист.