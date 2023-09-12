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19:22, 12 сентября 2023Экономика

Крупнейшей экономике мира предрекли финансовую катастрофу

Экономист Помбой: волна корпоративных банкротств в США затмит кризис 2008 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По итогам первой половины 2023 года число корпоративных банкротств среди американских компаний выросло до максимума с 2010-го. Суммарной количество рухнувших фирм составило почти три тысячи, что в обозримом будущем может привести к финансовой катастрофе в США, заявила экономист Стефани Помбой. Ее слова приводит Business Insider (BI).

По сравнению с тем же периодом прошлого года число обанкротившихся компаний в США, которые считаются крупнейшей экономикой мира, увеличилось на 68 процентов. Резкий всплеск корпоративных дефолтов по своим негативным последствиям затмит ущерб от мирового финансового кризиса 2008 года. На усугубление ситуации главным образом повлияло ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которое повлекло за собой увеличение ключевой ставки, посетовала аналитик.

Ранее Помбой уже предупреждала о недооценке инвесторами последствий агрессивной политики финансовых властей США, которую они начали проводить в начале 2022 года. «Рынки, похоже, не ожидают боли перед разворотом — они просто ожидают разворота», — заявляла она.

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На фоне грядущего ухудшения кризисной ситуации руководству ФРС, скорее всего, придется резко снижать ключевую ставку для стабилизации финансового положения местных компаний и домохозяйств. «Влияние на экономику, а затем и на ситуацию с корпоративным кредитованием и кредитованием домохозяйств, будет настолько серьезным, что ФРС резко снизит ставки», — предположила Помбой.

О приближении самого значительно с 2008 года кризиса американский телеканал CNBC предупреждал еще в первой половине июля. Аналитики тогда предрекли крупнейшей экономике мира «сейсмический банковский сдвиг». В числе ключевых причин эксперты назвали увеличение ключевой ставки и долговой кризис в сегменте коммерческой недвижимости. На этом фоне в среднесрочной перспективе в стране может начаться новая волна слияний и поглощений средних по капитализации финансовых структур.

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    Анатолий Акулов
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