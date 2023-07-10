США предрекли «сейсмический банковский сдвиг»

CNBC: банковский сектор США может столкнуться с самым значительным кризисом с 2008 года

После краха ряда крупных инвестиционных организаций (Silicon Valley Bank, First Republic Bank и других) банковский сектор США может столкнуться с новой волной слияний и поглощений средних по капитализации финансовых структур. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Как пишет CNBC, американский банковский сектор находится «на пороге сейсмического сдвига». На формирование нового этапа финансового кризиса в США могут повлиять ряд факторов. Среди ключевых — продолжение курса по ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), увеличение ключевой ставки, долговой кризис в сегменте коммерческой недвижимости и другие.

На этом фоне банковскую систему может ожидать самая значительная трансформация со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Многие из 4672 местных кредитных организаций в ближайшие несколько лет будут вынуждены перейти под контроль банков с большей капитализацией. Это может произойти как рыночными методами, так и при содействии регулирующих органов власти.

Повышение процентных ставок может привести к наращиванию убытков по ценным бумагам, которыми владеют банки. Этот фактор станет предпосылкой массового снятия вкладчиками наличных средств со счетов, что грозит резким сокращением клиентской базы и снижением прибыли от основного вида бизнес-деятельности банков (получения доходов от разницы между кредитными и депозитными ставками).

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Крах кредитной организации произошел на фоне роста учетной ставки ФРС и стал наиболее крупным банкротством банка в США с начала финансового кризиса 2008 года. Следом за SVB c трудностями столкнулись и ряд других местных организаций, включая Signature Bank и Silvergate Bank.

Ранее президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил, что проблемы банковского сектора США приближают экономику страны к рецессии. По его мнению, банковская система продолжает сталкиваться с фундаментальными вызовами и способна в дальнейшем оказать негативное влияние на местные рынки недвижимости и строительства.