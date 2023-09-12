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11:24, 12 сентября 2023Среда обитания

Влияние ослабления рубля на стоимость жилья оценили

Замглавы Минстроя: ослабление рубля повышает себестоимость строительства

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

На фоне ослабления рубля себестоимость строительства жилья повышается. Ситуацию на рынке недвижимости оценил замглавы Минстроя Никита Стасишин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Падение рубля влияет же глобально, а не на какой-то отдельный материал. Это в целом увеличивает инфляцию, расходы. Посмотрите как минимум на стоимость солярки, зарплаты и так далее». — пояснил замминистра.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что рост курсов доллара и евро также является одним из факторов, который ограничивает реализацию масштабных проектов транспортной инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о существовании определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки. О них также говорили в Минфине. В ведомстве пояснили, что многочисленные программы льготной ипотеки могут быть опасны для российского бюджета — объемы выдач уже превышают ожидания.

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    Нина Ташевская
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