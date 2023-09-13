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06:18, 13 сентября 2023Мир

Правительство Японии ушло в отставку

Kyodo: правительство Японии во главе с Кисидой в полном составе ушло в отставку

Фото: Unsplash

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Фумио Кисида принял прошения министров, передает агентство Kyodo.

Кисиде предстоит провести встречу с главой партии Комэйто — партнером Либерально-демократической партии по правящей коалиции Нацуо Ямагути по вопросам формирования кабинета. После этого сформируется новое правительство, состав которого утвердит император Японии Нарухито в ходе специальной церемонии.

В новом кабмине сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат свои должности. Пять назначений получат женщины, что является максимальным показателем наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

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    Марина Совина
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