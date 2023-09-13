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12:10, 13 сентября 2023Бывший СССР

Украина нанесла удар по Крыму при помощи авиации

Командующий ВС ВСУ Олещук: удар по Крыму нанесли при помощи авиации

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

Комментируя ракетный удар, Олещук поблагодарил украинских пилотов «за отличную боевую работу».

Издание Страна.ua сообщает, что авиация ВСУ может наносить подобные удары только с использованием западных дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина, вероятно, атаковала Севастополь при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow. Также, по его словам, в ночной атаке на Крым ВСУ применили безэкипажные катера.

В ночь на 13 сентября ВСУ совершили ракетную атаку на судоремонтный завод в Севастополе десятью крылатыми ракетами. На территории производства произошло возгорание. Вскоре стало известно, что жертвами атаки стали два человека, а число пострадавших могло достигнуть 26 человек.

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    Алевтина Запольская
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