Военный Дандыкин допустил применение Storm Shadow для удара ВСУ по Севастополю

Вооруженные силу Украины (ВСУ), вероятнее всего, атаковали Севастополь при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Специалист отметил, что британские крылатые ракеты — это достаточно серьезное оружие.

«Storm Shadow летят по низколетящей траектории. Ракеты эти достаточно массивные. Применяются с авиационных носителей. Какие-то самолеты, видимо, у ВСУ еще остались, они их прячут в западных областях Украины. Могли и другие ракеты быть, но, я думаю, вряд ли», — поделился он.

Также в ночной атаке на Крым ВСУ применили безэкипажные катера, считает Дандыкин.

«Украина позиционирует их как украинские, но, кроме названия, вся начинка там западная — или американская, или британская. Безэкипажные катера ВСУ применяли еще в прошлом году. Практически все, за исключением двух, которые подорвались под Крымским мостом, уничтожались Черноморским флотом. Были уничтожены и сейчас», — добавил капитан первого ранга запаса.

Это для них имиджевая атака после неудач на фронте и в какой-то степени желание испортить настроение. Несомненно, удар возмездия будет, и не один Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

В ночь на 13 сентября ВСУ совершили ракетную атаку на судоремонтный завод в Севастополе десятью крылатыми ракетами. В результате чего на территории производства произошло возгорание. Вскоре стало известно, что жертвами атаки стали два человека, а число пострадавших могло достигнуть 26 человек.

В Минобороны России сообщили, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей в Черном море.