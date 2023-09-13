Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:13, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

«360»: комик Бебуришвили заявил, что у него нет темперутуры и болей в животе

Кадр: Comedy Club

Российский стендап-комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили опроверг информацию о том, что ему потребовалась врачебная помощь из-за высокой температуры и болей в животе. Об этом он сообщил телеканалу «360».

«Нет, со мной все в порядке. Ничего нет, спасибо», — ответил юморист на вопрос о том, были ли у него эти симптомы.

Ранее в среду, 13 сентября, о том, что Бебуришвили потребовалась врачебная помощь, сообщило издание Mash. Утверждалось, что комику вызывали скорую помощь из-за высокой температуры и сильной боли в животе. Прибывшие на вызов медики предложили звезде Comedy Club предложили поехать в больницу, но он отказался от госпитализации, добавлялось в материале.

13 сентября за врачебной помощью также обратился известный блогер и рэпер Давид Манукян, известный как Дава. По словам артиста, он попал в больницу из-за пищевого отравления. Манукян заявил, что отравился едой, которую съел на завтрак.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. О чем они договорились и как отреагирует Запад?

    Киркоров рассказал о страшных последствиях пластики Пугачевой

    Роднина оценила возможность участия россиян в Олимпийских играх

    Американская авиакомпания бросила пассажиров на острове после аварийной посадки

    В США отреагировали на признание Зеленского о провале контрнаступления ВСУ

    Экс-бойфренд Бузовой попал в больницу

    Движение по Крымскому мосту восстановили спустя почти четыре часа

    Россиянам назвали способ правильного хранения помидоров в квартире

    Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

    Пережившие развод люди перечислили первые признаки распада брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости