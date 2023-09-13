Звезда Comedy Club опроверг информацию о потребовавшейся ему помощи врачей

«360»: комик Бебуришвили заявил, что у него нет темперутуры и болей в животе

Российский стендап-комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили опроверг информацию о том, что ему потребовалась врачебная помощь из-за высокой температуры и болей в животе. Об этом он сообщил телеканалу «360».

«Нет, со мной все в порядке. Ничего нет, спасибо», — ответил юморист на вопрос о том, были ли у него эти симптомы.

Ранее в среду, 13 сентября, о том, что Бебуришвили потребовалась врачебная помощь, сообщило издание Mash. Утверждалось, что комику вызывали скорую помощь из-за высокой температуры и сильной боли в животе. Прибывшие на вызов медики предложили звезде Comedy Club предложили поехать в больницу, но он отказался от госпитализации, добавлялось в материале.

13 сентября за врачебной помощью также обратился известный блогер и рэпер Давид Манукян, известный как Дава. По словам артиста, он попал в больницу из-за пищевого отравления. Манукян заявил, что отравился едой, которую съел на завтрак.