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20:02, 13 сентября 2023Наука и техника

В Китае решили популярную проблему роботов-пылесосов

TechRadar: Ecovacs выпустила робот-пылесос, способный убираться в углах

Фото: Ecovacs

Китайская компания Ecovacs представила робот-пылесос, способный эффективно убирать мусор в углах помещения. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа отметили, что популярные модели автоматических пылесосов плохо убирают пыль и мусор в углах комнат, так как имеют круглую форму. Авторы издания изучили модель X2 Omni, отметив, что ее создатели решили эту проблему, представив устройство с квадратным корпусом.

По словам специалистов, благодаря форме корпуса X2 Omni может эффективно убираться в труднодоступных местах. Также девайс имеет специальную боковую щетку. Кроме того, пылесос способен промывать углы, так как получил дополнительную боковую тряпку.

В компании заявили, что аппарат использует машинное обучение для более точной уборки. Также благодаря своим размерам пылесос якобы может эффективно работать на 99,77 процента площади помещения. В США стоимость устройства составила 1600 долларов, или около 150 тысяч рублей.

В сентябре 2021 года компания iRobot представила робот-пылесос Roomba j7+, который получил функцию объезда собачьих фекалий. Инженеры фирмы отметили, что если робот не сможет определить тип объекта, он сделает его фото и отправит владельцу на смартфон уведомление.

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    Андрей Ставицкий
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