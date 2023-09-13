В Китае решили популярную проблему роботов-пылесосов

TechRadar: Ecovacs выпустила робот-пылесос, способный убираться в углах

Китайская компания Ecovacs представила робот-пылесос, способный эффективно убирать мусор в углах помещения. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа отметили, что популярные модели автоматических пылесосов плохо убирают пыль и мусор в углах комнат, так как имеют круглую форму. Авторы издания изучили модель X2 Omni, отметив, что ее создатели решили эту проблему, представив устройство с квадратным корпусом.

По словам специалистов, благодаря форме корпуса X2 Omni может эффективно убираться в труднодоступных местах. Также девайс имеет специальную боковую щетку. Кроме того, пылесос способен промывать углы, так как получил дополнительную боковую тряпку.

В компании заявили, что аппарат использует машинное обучение для более точной уборки. Также благодаря своим размерам пылесос якобы может эффективно работать на 99,77 процента площади помещения. В США стоимость устройства составила 1600 долларов, или около 150 тысяч рублей.

В сентябре 2021 года компания iRobot представила робот-пылесос Roomba j7+, который получил функцию объезда собачьих фекалий. Инженеры фирмы отметили, что если робот не сможет определить тип объекта, он сделает его фото и отправит владельцу на смартфон уведомление.