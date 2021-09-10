Робот-пылесос научился объезжать собачьи фекалии

Новый робот-пылесос компании iRobot получил функцию определения препятствий. Об этом сообщает издание The Verge.

По словам представителей компании, важнейшей функцией Roomba j7+ является возможность анализа препятствий. В момент, когда устройство заметит с помощью камеры неизвестный ему предмет, робот объедет его и отправит на смартфон хозяина уведомление. Также девайс научили определять фекалии домашних животных и не наезжать на них.

Генеральный директор iRobot Колин Энгл (Colin Angle) отметил, что наезд роботов-пылесосов на продукты жизнедеятельности собак и кошек является серьезной проблемой. Энгл признался, что инженеры компании создали тысячи муляжей фекалий, чтобы научить встроенную в прошивку пылесоса нейросеть. «Мы трудились над этой опцией долгое время и гарантируем, что она работает», — подытожил предприниматель.

Также Roomba j7+ умеет объезжать препятствия, которые при контакте с девайсом могут стать причиной возникновения дополнительного беспорядка — например, провода от электроники и одежду. В случае, если робот не сможет определить тип объекта, он сделает его фото и отправит владельцу на смартфон уведомление с просьбой разрешить или запретить наезд.

По словам журналистов, новый девайс iRobot стоит заметно дороже конкурентных моделей. В США робот-пылесос обойдется в 849 долларов (около 63 тысяч рублей).

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