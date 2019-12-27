В США на робот-пылесос пожаловались в полицию

В Северной Каролине (США) робот-пылесос случайно включился и напугал своих владельцев, которые подумали, что в их дом в округе Форсайт пробрался вор. Об этом сообщает Fox8.
Хозяева услышали странные звуки на первом этаже своего дома рано утром. Супруги испугались, спрятались в шкаф и пожаловались в полицию.
Прибывшие на место происшествия полицейские проверили здание и обнаружили, что «вором» оказался робот-пылесос Eufy, которого пара купила три дня назад и даже дала ему имя — Гарри. Он каким-то образом включился, застрял и начал биться об стену. Именно эти звуки супруги и приняли за шум от проникшего в дом злоумышленника.
Хозяин дома Томас Милам сказал, что в таком случае лучше вызывать полицию и перестраховываться, чем проигнорировать реальное вторжение посторонних.