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21:46, 13 сентября 2023Спорт

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1 в матче КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на арене армейцев и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Динамо» голами отметились Никита Гусев, Егор Петухов и Дмитрий Рашевский, оформивший дубль. Единственную шайбу хозяев забросил Андрей Светлаков.

Далее ЦСКА примет на своей арене «Спартак» 16 сентября. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. «Динамо» днем ранее сыграет на выезде со СКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

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    Ксения Курашкина
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