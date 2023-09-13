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16:13, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик высказался о возможности съемок в порно

Денис Дорохов

Денис Дорохов. Кадр: Gazgolder / YouTube

Популярный российский комик Денис Дорохов высказался о возможности съемок в порно. В эфире шоу «Вопрос ребром», запись которого доступна на YouTube-канале Gazgolder, он признался, что не хотел бы стать героем фильма для взрослых.

«При всей моей раскрепощенности, казалось бы, у меня очень много комплексов. Прямо в порно, я думаю, ну вряд ли», — сказал Дорохов, отвечая на вопрос о том, смог ли бы он появиться в фильме для взрослых.

Также в эфире шоу комик вспомнил, как чуть не заплакал из-за слов руководителя КВН Александра Маслякова. По словам Дорохова, он был сильно удивлен, когда глава телеигры подошел к нему и обратился по имени.

Ранее комик высмеял блогершу и телеведущую Викторию Боню, которая сделала себе пластическую операцию. Дорохов опубликовал ролик, в котором показывал отметки на своем теле, похожие на те, которые делают перед пластикой. Он пошутил, что после операции будет выступать в шоу «Женский стендап» на канале ТНТ.

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    Олег Давыдов
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