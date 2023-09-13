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19:14, 13 сентября 2023Наука и техника

ВВС США получили новый самолет радиоэлектронной борьбы

Defense News: ВВС США получили первый самолет РЭБ EC-37B Compass Call

Фото: Vaughn Weber / U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США получили первый самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EC-37B Compass Call, подготовленный компаниями BAE Systems и L3Harris Technologies. Об этом сообщает Defense News.

В BAE Systems отметили, что в следующем году ВВС приступят к совместным опытно-конструкторским и эксплуатационным испытаниям EC-37B. Этот самолет стал первым из 10 машин, которые планируют получить ВВС.

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EC-37B заменит устаревшие EC-130, которые постепенно выводят из эксплуатации. BAE Systems разрабатывает системы РЭБ для самолета, а специалисты L3Harris интегрируют оборудование в двухмоторный самолет бизнес-класса Gulfstream G550. Максимальная скорость бизнес-джета составляет 926 километров в час, а практический потолок превышает 15 тысяч метров.

Самолет предназначен для подавления систем связи, навигации и радаров противника. В BAE Systems подчеркнули, что EC-37 сможет подавлять системы противовоздушной обороны, блокируя связь между комплексами вооружения и командными пунктами.

В марте стало известно, что ВВС США заключили контракт с компанией Boeing на сумму 1,2 миллиарда долларов на строительство первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail. Всего ВВС хотят получить 26 самолетов.

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    Даниил Иринин
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