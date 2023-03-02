В США заключили контракт на строительство «летающего радара»

ВВС США заключили контракт на строительство нового самолета E-7A Wedgetail

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт с компанией Boeing на строительство первого самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7A Wedgetail. Всего ВВС планируют получить 26 летающих радаров, пишет Defense News.

Сумма контракта составила 1,2 миллиарда долларов. Американские ВВС получат модернизированную версию самолета, который изначально разработали для Королевских ВВС Австралии. Отмечается, что E-7A получит усовершенствованный радар с фазированной антенной решеткой, который позволит наносить удары по целям на больших расстояниях.

Первый прототип может поступить на вооружение в 2027 финансовом году. Еще 24 самолета планируют закупить к 2032 финансовому году. E-7A заменит самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry, который совершил первый полет в 1972 году.

В апреле 2022 года издание The Drive писало, что ВВС США планируют заказать второй прототип E-7A Wedgetail в 2024 году. Самолет разработали на базе Boeing 737 Next Generation.

В марте 2022 года стало известно, что ВВС США планируют сократить парк самолетов E-3 Sentry с 31 до 16 единиц. Это решение обусловлено устаревшей конструкцией самолета, который создан на основе планера Boeing 707.

