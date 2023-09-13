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11:00, 13 сентября 2023Спорт

Бывший легионер «Спартака» рассказал о данном ему Карпиным прозвище

Бывший легионер «Спартака» Эменике вспомнил, что Карпин называл его шоколадкой

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший легионер «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о прозвище, которое ему дал тренер клуба Валерий Карпин. Его слова приводит Sport24.

Нигерийский футболист вспомнил, что тренер называл его шоколадкой, и отметил, что это не было плохой шуткой. «Наоборот, показывало теплое отношение Карпина ко мне. Веселый, нетипичный подкол. Я воспринимал с юмором», — поделился он.

Эменике выступал за красно-белых с 2011-го по 2013 год. Нападающий провел 51 матч во всех турнирах, отличившись 24 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009-го по 2014 год. Под его руководством команда дважды взяла серебро чемпионата России.

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    Андрей Стрельцов
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