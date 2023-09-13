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19:21, 13 сентября 2023Ценности

Мужчина в мусорном мешке ворвался на подиум Недели моды и никого не удивил

Кадр: @fredbeyeryt

Реакция зрителей показа, организованного продюсерской компанией Creators Inc., на незнакомца в мусорном мешке смутила пользователей сети. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Так, мужчина появился на подиуме шоу, проходившего в рамках Недели моды в Нью-Йорке, в прозрачном пакете с прорезями для рук и головы и розовой шапочке для душа. Кроме того, он дополнил образ оранжевыми шортами и белыми кроссовками. На размещенных кадрах герою ролика удалось пройти почти до конца дорожки, прежде чем его догнал охранник.

Видео стало вирусным, набрав 6,7 миллиона просмотров. При этом разместивший его юзер с никнеймом EndWokeness подписал: «Самозванец вышел на подиум на Неделе моды. (...) Никто из зрителей даже не заметил».

Пользователи сети высказали свое мнение о показе в комментариях. «Мода стала настолько плохой, что никто не заподозрил, что это злоумышленник», «Никто не заметил, потому что стиль один и тот же», «Доверчивая публика, должно быть, была поражена смелым авангардным нарядом», — заявили они.

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При этом в незнакомце опознали блогера Фреда Бейера. Мужчина также показал отрывок своего дефиле в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в сентябре двойник рэпера Канье Уэста, сменившего имя на Йе, также появился на показе, организованном Creators Inc. Мужчина, который известен в соцсетях как Клон Канье, вышел на подиум в кофте синего цвета с фразой Jewish Lives Matter («Жизни евреев имеют значение»). Среди прочего, манекенщик надел на шоу, состоявшееся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, кепку с надписью YZS, которая пародирует вещи марки YZY авторства самого Уэста.

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    Алина Гостева
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