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18:29, 13 сентября 2023Мир

Венгрия решила сохранить запрет на импорт зерна с Украины вопреки решению ЕС

Венгрия решила сохранить запрет на импорт зерна с Украины вопреки решению ЕС

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Венгрия решила сохранить истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины вопреки возможному решению Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

«Если Еврокомиссия не предпримет никаких шагов, то венгерское правительство будет вынуждено действовать по собственному усмотрению», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Еврокомиссии ультиматум относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. По его словам, Варшава намерена добиться условий, которые будут выгодны и ей, и местным фермерам, а также Украине. При этом премьер подчеркнул, что власти в первую очередь будут заботиться о благополучии фермеров.

«Поэтому я выслал ультиматум в Европейскую комиссию, однозначное требование: или вы 15 сентября продлите запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет, ибо мы не можем согласиться на ущерб для польского рынка», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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