Европейская страна получит БМП CV90 с «Железным кулаком»

Defense News: европейская страна получит БМП CV90 с комплексом Iron Fist

Израильская компания Elbit Systems поставит шведской BAE Systems комплексы активной защиты (КАЗ) Iron Fist («Железный кулак»), которые получат боевые машины пехоты CV90. Об этом сообщает Defense News.

Представители Elbit Systems отметили, что системы, которые поставят в рамках сделки стоимостью 109 миллионов долларов, предназначены для европейской страны. В публикации предположили, что Iron Fist заказала Словакия.

Отмечается, что Словакия заключила контракт на производство 152 единиц CV90, оснащенных КАЗ Iron Fist и противотанковыми управляемым ракетами Spike-LR.

Комплекс Iron Fist предназначен для защиты бронетехники от реактивных гранат, противотанковых ракет и бронебойных снарядов. Система запускает защитные боеприпасы в сторону обнаруженных радиолокационной станцией угроз, уничтожая их взрывом.

Ранее стало известно, что израильская компания Rafael подписала контракт с Минобороны Великобритании на третью и последнюю интеграцию системы активной защиты Trophy на танки Challenger 3.

В апреле в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что Минобороны России заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М».