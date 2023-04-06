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11:27, 6 апреля 2023Наука и техника

Минобороны заинтересовалось танками с «Ареной-М»

«Ростех» сообщил, что МО России заинтересовано в оснащении российских танков КАЗ «Арена-М»

Фото: РИА Новости

Минобороны (МО) России заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Об этом сообщили РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Министерство обороны РФ заинтересовано в том, чтобы оснащение бронетанковых войск "Ареной-М" произошло как можно быстрее», — сказали в холдинге.

Там добавили, что вопрос о принятии КАЗ «Арена-М» на вооружение в составе танков Т-72Б3 и Т-72Б3М находится на завершающей стадии.

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Комплекс «Арена-М» разработан Конструкторским бюро машиностроения (входит в «Высокоточные комплексы»). В состав КАЗ входит радиолокационная станция (РЛС), бортовой вычислитель и защитные боеприпасы в шахтах по периметру башни танка. Обнаруженные РЛС атакующие снаряды уничтожают на подлете пучком поражающих элементов.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что КАЗ «Арена-М» планируют установить на танки Т-80 и Т-90. КАЗ успешно противостоял российским и зарубежным трофейным боеприпасам в ходе испытаний на танке Т-72.

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Даниил Иринин
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