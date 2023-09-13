Назван необычный способ избавиться от стыда и неуверенности в сексе

Коуч Хинтог: игры с элементами доминирования помогут избавиться от стыда в сексе

БДСМ-практики, построенные на доминировании и подчинении, способны помочь избавиться от сексуального стыда. Необычный способ справиться с комплексами в постели назвала коуч по сексу Мария Хинтог, пишет Giddy.

Хинтог отметила, что чаще всего проблемы с неуверенностью в себе и стыд возникают из-за установок, усвоенных в детстве, или негативного сексуального опыта. По ее мнению, эротические игры с элементами доминирования и подчинения способны изменить отношение к сексу и по-другому взглянуть на общение с партнером. «Альтернативные практики требуют умения сообщать о своих желаниях, обсуждать ожидания и выражать активное согласие с партнером», — объяснила Хинтог.

Коуч добавила, что подобные эротические практики заставляют анализировать свои физические и эмоциональные ощущения во время и после каждого полового акта. Это, по ее словам, учит четко формулировать и выражать свои желания, а также слушать партнера. Кроме того, Хинтог считает, что опыт альтернативных практик позволяет почувствовать безопасность интимных отношений, так как обе стороны могут в любой момент изменить правила игры или завершить ее.

Хинтог отметила, что БДСМ-практики необязательно требуют использования плеток и кляпов. По ее словам, если кто-то хочет попробовать такой способ эротического раскрепощения, следует изучить варианты и выбрать то, что кажется комфортным обоим.

Ранее сообщалось, что по версии компании Joy Love Dolls, БДСМ является самой популярной эротической практикой в мире. Кроме того, люди часто интересуются различными ролевыми играми.