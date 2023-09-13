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09:54, 13 сентября 2023Мир

Журналист из США заявил о считающем себя частью России Донбассе

Военкор США Патрик Ланкастер сообщил Западу, что Донбасс считает себя частью РФ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Американский журналист Патрик Ланкастер, бывший военнослужащий ВМС США, заявил, что Донбасс считает себя частью России. Об этом он высказался на YouTube-канале Judging Freedom.

Ланкастер рассказал, как говорил жителям Донбасса, что в США и западных странах территорию считают частью Украины, но те в ответ говорили, что это часть России. «Это просто факт, нравится это Западу или нет», — указал он.

Ранее Ланкастер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданским целям в Донецке во время прошедших выборов. По его словам, от обстрелов ВСУ страдает мирное население.

В августе Ланкастер проехался по Крымскому мосту и поделился впечатлениями. «Ситуация на самом деле не такая, какой бы ее хотела видеть Украина», — заявил он.

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    Антон Похиляк
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