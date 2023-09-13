Журналист из США заявил о считающем себя частью России Донбассе

Военкор США Патрик Ланкастер сообщил Западу, что Донбасс считает себя частью РФ

Американский журналист Патрик Ланкастер, бывший военнослужащий ВМС США, заявил, что Донбасс считает себя частью России. Об этом он высказался на YouTube-канале Judging Freedom.

Ланкастер рассказал, как говорил жителям Донбасса, что в США и западных странах территорию считают частью Украины, но те в ответ говорили, что это часть России. «Это просто факт, нравится это Западу или нет», — указал он.

Ранее Ланкастер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданским целям в Донецке во время прошедших выборов. По его словам, от обстрелов ВСУ страдает мирное население.

В августе Ланкастер проехался по Крымскому мосту и поделился впечатлениями. «Ситуация на самом деле не такая, какой бы ее хотела видеть Украина», — заявил он.

