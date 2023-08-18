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12:10, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Американский журналист проехал по Крымскому мосту и поделился впечатлениями

Redacted: Крымский мост не закрыт, как об этом говорят в Киеве
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Кадр: Redacted / YouTube

Журналист из США Патрик Ланкастер проехался по Крымскому мосту и поделился впечатлениями. Он заявил, что мост не закрыт, как об этом говорят в Киеве. Видео с его поездкой появилось на YouTube-канале Redacted.

Ланкастер записал видео, на котором он едет по Крымскому мосту. Он обратил внимание, что, несмотря на недавнюю атаку Украины, мост открыт для движения автомобилей.

«Ситуация на самом деле не такая, какой бы ее хотела видеть Украина. Движение на дороге довольно интенсивное», — заявил журналист, отметив, что на многих участках дороги ведутся ремонтные работы.

Утром 17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил об атаке украинских беспилотников на Крымский мост. Сообщалось о повреждениях одной из секций моста. Движение было приостановлено, но позже было восстановлено по одной полосе. В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела о теракте.

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