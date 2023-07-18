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00:49, 18 июля 2023Россия

На Крымском мосту восстановили движение по одной полосе

Хуснуллин: на Крымском мосту восстановили реверсивное движение транспорта по одной полосе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

На Крымском мосту восстановили реверсивное движение транспорта по одной полосе — крайней правой направления Тамань --Керчь. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в Telegram-канале.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь», — заявил политик.

По словам Хуснуллина, была разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед принятием решения о возможности открытия движения пролет предварительно испытали.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

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    Марина Совина
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